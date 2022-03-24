Пенсіонер викрав у окупантів повну вантажівку боєприпасів та передав її ЗСУ (відео)

«Ти ще при Ковпаку служив?», – запитували військові у винахідливого пенсіонера

«Діду, ти красунчик»

Український пенсіонер вкрав у російських окупантів вантажівку зі зброєю та передав її Збройним силам України.

Усередині транспорту виявилися також зброя і боєприпаси.

«Діду, ти красунчик. Ти ще при Ковпаку служив?», – здивовано відреагували на такі трофеї українські військові.

Нагадаємо, нещодавно українські війська захопили цікавий ворожий «контейнер», який насправді представляє значні втрати для Росії та важливі переваги для нашої розвідки.

Трофеєм виявився контейнерний командний пункт, який є частиною російської мобільної системи радіоелектронної боротьби «Красуха-4», яка в першу чергу призначена для виявлення та глушіння бортових радарів ударної, розвідувальної та безпілотної авіації