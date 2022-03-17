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    Окупанти підірвали АЗС на околиці Києва (відео)

    На околиці столиці у бік Вишгорода окупанти завдали удару по АЗС - Окупанти підірвали АЗС на околиці Києва (відео)
    На околиці столиці у бік Вишгорода окупанти завдали удару по АЗС
    фото: кадр з відео

    Із АЗС іде великий стовп диму

    Російські окупанти завдали удару по автозаправній станції на виїзді з Києва у бік Вишгорода. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    «Окупанти завдали удару по АЗС на виїзді з Києва у бік Вишгорода», – написав він.

    Унаслідок обстрілів російських окупантів спалахнула автозаправна станція. На відео видно, як із АЗС іде великий стовп диму.

    Як повідомлялося, 17 березня близько 15 години окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки смертельно травмовано дворічного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок.

    Крім того, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.

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    Теги: росія окупанти Антон Геращенко війна обстріл АЗС Україна будинок окупація #stoprussia
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    Окупанти підірвали АЗС на околиці Києва (відео)