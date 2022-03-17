Байден назвав Путіна «справжнім головорізом» та «кривавим диктатором»

Байден розкритикував Путіна через аморальну війну проти народу України

Президент США Джо Байден, який вчора назвав президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем, сьогодні охрестив його «кривавим диктатором» та «справжнім головорізом». Про це він сказав під час виступу на заході до Дня святого Патрика в четвер, 17 березня, пише CNN.

Під час свого виступу Байден розкритикував очільника Кремля через розв'язання війни проти України.

«Зараз Ірландія, Велика Британія стоять проти кривавого диктатора, справжнього головоріза, який веде аморальну війну проти народу України», – сказав Байден.

Нагадаємо, Байден охарактеризував Путіна: військовий злочинець. Це вперше глава Білого дому вдався до такої риторики. У той час як інші світові лідери використовували це формулювання стосовно Путіна, до цього часу Білий дім не називав дії Путіна військовим злочином, заявляючи що це юридичний термін, який потребує дослідження.

Напередодні сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.

Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно призупинити війну проти України.

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