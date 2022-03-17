Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)

Розбито ще одну колону техніки окупантів

На Чернігівщині українські захисники розбили групу російських загарбників, захопили реактивну систему залпового вогню «Ураган» і ще одну – підбили. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

«Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків. Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ «Ураган». Ще одну - підбили. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!», – йдеться у повідомленні.