Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
Розбито ще одну колону техніки окупантів
На Чернігівщині українські захисники розбили групу російських загарбників, захопили реактивну систему залпового вогню «Ураган» і ще одну – підбили. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».
«Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків. Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ «Ураган». Ще одну - підбили. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!», – йдеться у повідомленні.
Також українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.
Нагадаємо, 17 березня українські військові з «Градів» знищили колону ворога.
Раніше, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см.
Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.