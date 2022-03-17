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    Події в Україні

    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)

    Сили спротиву під Прилуками розбили чергову групу російських окупантів - Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
    Сили спротиву під Прилуками розбили чергову групу російських окупантів
    фото: facebook.com/kommander.nord

    Розбито ще одну колону техніки окупантів

    На Чернігівщині українські захисники розбили групу російських загарбників, захопили реактивну систему залпового вогню «Ураган» і ще одну – підбили. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

    «Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків. Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ «Ураган». Ще одну - підбили. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!», – йдеться у повідомленні.

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    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)
    фото: facebook.com/kommander.nord

    Також українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.

    Нагадаємо, 17 березня українські військові з «Градів» знищили колону ворога.

    Раніше, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см.

    Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.



    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Під Прилуками військові розбили групу окупантів і захопили «Ураган» (фото)