Окупанти обстріляли з «Градів» передмістя Києва, є жертви

На Київщині бойові дії тривають у напрямку Бучі, Ірпеня, Макарова та Бородянки

17 березня поліцейські зафіксували наслідки обстрілів населених пунктів на території Бучанського району. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

Так, сьогодні путінські рашисти обстріляли з «Градів» одне з державних підприємств Ірпеня та зруйнований Романівський міст. Дані щодо кількості потерпілих уточнюються.

Крім цього, ворог обстріляв із «Градів» житлові будинки Личанки, внаслідок чого одна людина загинула.

Зазнали ударів помешкання жителів села Петрушки. Інформації щодо потерпілих наразі немає.

Із реактивних систем залпового вогню «Смерч» бойовики завдали удару по селу Ситняки поблизу Макарова. Надійшло повідомлення про одного пораненого серед мирного населення.

Бойові дії продовжуються в напрямку Бучі, Ірпеня, Макарова та Бородянки.

Як повідомлялося, 17 березня близько 15 години окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки смертельно травмовано дворічного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок.

Крім того, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.