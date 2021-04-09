Онлайн-брифінг Кличка: мер розповість про поточну ситуацію у столиці (трансляція)
фото: kyivcity.gov.ua
У Києві можуть продовжити суворі карантинні обмеження, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться
9 квітня о 12:00 відбудеться онлайн-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації у столиці.
Мер столиці поінформує про поточний стан справ у місті, зокрема щодо наступного:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на COVID-19 госпіталізували;
- скільки людей померло від коронавірусу з 1 квітня;
- скільки киян народилося за останній тиждень.\
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