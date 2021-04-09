  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Онлайн-брифінг Кличка: мер розповість про поточну ситуацію у столиці (трансляція)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Онлайн-брифінг Кличка: мер розповість про поточну ситуацію у столиці (трансляція)
    фото: kyivcity.gov.ua

    У Києві можуть продовжити суворі карантинні обмеження, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться

    9 квітня о 12:00 відбудеться онлайн-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації у столиці.

    Мер столиці поінформує про поточний стан справ у місті, зокрема щодо наступного:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на COVID-19 госпіталізували;
    • скільки людей померло від коронавірусу з 1 квітня;
    • скільки киян народилося за останній тиждень.\

    Читайте також:

    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада мер карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies