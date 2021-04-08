Локдаун у Києві: вільних ліжок немає. Київрада звернеться до Кабміну та МОЗ для залучення відомчих лікарень

У Києві з 23 березня щоденно фіксується понад тисячу хворих на добу

Ситуація з поширенням коронавірусу в столиці набуває загрозливих масштабів

Київрада звернеться до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України щодо використання медичної бази відомчих лікарень, які розташовані у Києві, для прийому та лікування хворих на коронавірус.

Таке звернення підтримали сьогодні, 08 квітня, на пленарному засіданні II сесії Київради ІХ скликання («за» 102 депутати).

Як зазначили у Київраді, ситуація з поширенням коронавірусу в столиці набуває загрозливих масштабів. «Офіційна статистика демонструє різкий сплеск кількості хворих на Сovid-19 та госпіталізованих осіб, які перебувають у важкому стані. У Києві з 23 березня щоденно фіксується понад тисячу хворих на добу. Враховуючи темпи розповсюдження хвороби, столичні комунальні медичні заклади майже вичерпали увесь свій ресурс ліжкомісць.

У зв’язку з цим, депутати просять протягом найближчих тижнів перепрофілювати та обладнати відомчі заклади кисневими станціями, концентраторами, забезпечити засобами індивідуального захисту лікарів та медичного персоналу необхідними для боротьби з коронавірусом ліками.

Перепрофілювати пропонують наступні заклади охорони здоров’я:

– Клінічну лікарню «Феофанія» Державного управління справами;

– Київську клінічну лікарню на залізничному транспорті №1;

– Київську клінічну лікарню на залізничному транспорті №2;

– Київську клінічну лікарню на залізничному транспорті №3;

– Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;

– Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;

– Центральний госпіталь МBC України;

– Державну установу «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву»;

– Державну установу «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»;

– Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»;

– Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України;

– Державну наукову установу «Центр інноваційних медичних технологій» НАН України.

Тим часом, у Києві готуються приймати хворих на коронавірус у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері.