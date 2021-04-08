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    Локдаун у Києві: вільних ліжок немає. Київрада звернеться до Кабміну та МОЗ для залучення відомчих лікарень

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    У Києві з 23 березня щоденно фіксується понад тисячу хворих на добу - Локдаун у Києві: вільних ліжок немає. Київрада звернеться до Кабміну та МОЗ для залучення відомчих лікарень
    У Києві з 23 березня щоденно фіксується понад тисячу хворих на добу
    фото: kmr.gov.ua

    Ситуація з поширенням коронавірусу в столиці набуває загрозливих масштабів

    Київрада звернеться до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України щодо використання медичної бази відомчих лікарень, які розташовані у Києві, для прийому та лікування хворих на коронавірус.

    Таке звернення підтримали сьогодні, 08 квітня, на пленарному засіданні II сесії Київради ІХ скликання («за» 102 депутати).

    Як зазначили у Київраді, ситуація з поширенням коронавірусу в столиці набуває загрозливих масштабів. «Офіційна статистика демонструє різкий сплеск кількості хворих на Сovid-19 та госпіталізованих осіб, які перебувають у важкому стані. У Києві з 23 березня щоденно фіксується понад тисячу хворих на добу. Враховуючи темпи розповсюдження хвороби, столичні комунальні медичні заклади майже вичерпали увесь свій ресурс ліжкомісць.

    У зв’язку з цим, депутати просять протягом найближчих тижнів перепрофілювати та обладнати відомчі заклади кисневими станціями, концентраторами, забезпечити засобами індивідуального захисту лікарів та медичного персоналу необхідними для боротьби з коронавірусом ліками.

    Перепрофілювати пропонують наступні заклади охорони здоров’я:

    • – Клінічну лікарню «Феофанія» Державного управління справами;
    • – Київську клінічну лікарню на залізничному транспорті №1;
    • – Київську клінічну лікарню на залізничному транспорті №2;
    • – Київську клінічну лікарню на залізничному транспорті №3;
    • – Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;
    • – Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;
    • – Центральний госпіталь МBC України;
    • – Державну установу «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву»;
    • – Державну установу «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»;
    • – Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»;
    • – Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України;
    • – Державну наукову установу «Центр інноваційних медичних технологій» НАН України.

    Тим часом, у Києві готуються приймати хворих на коронавірус у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері.

    Теги: Київ Київрада лікарня хвороби госпіталь вірус коронавірус
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