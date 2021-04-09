Набув чинності закон про карантинні виплати: хто та як зможе отримати 8 тис. грн

Виплати будуть здійснюватись автоматично після подачі заявки через додато «Дія»

Крім державної допомоги, підприємці зможуть отримати підтримку від місцевої влади

Сьогодні, 9 квітня, набув чинності закон, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

Закон 8 квітня опублікований у виданні «Голос України».

Хто зможе отримати допомогу

Допомога надаватиметься застрахованим особам за фактом впровадження протягом 2021 року «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території відповідного регіону, в якому роботодавець (страхувальник) застрахованої особи обліковується, як платник єдиного внеску.

Окрім гарантованої державою допомоги, підприємці та наймані працівники зможуть також одержати підтримку від місцевої влади – додаткові виплати з місцевого бюджету, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Як отримати допомогу

Кабінет міністрів затвердив Порядок виплати допомоги у розмірі 8 тис. грн підприємцям та найманим працівникам, робота яких вже тимчасово зупинена або буде зупинена внаслідок запровадження у 2021 році, починаючи з лютого, обмежувальних протиепідемічних заходів.

Виплати будуть здійснюватись автоматично, як і в грудні 2020 року, після подання людиною, яка має на них право, заявки через додаток або Єдиний портал державних послуг «Дія».

У заяві слід зазначити: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта; адресу реєстрації місця проживання заявника; номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги - за стандартом IBAN.

Після проходження процедури кошти надійдуть на рахунок ФОПа або на банківський рахунок найманого працівника.

Людина може звернутись за допомогою протягом 30 днів із дня запровадження на території регіону, де вона працює, обмежувальних заходів «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Якщо ж людина працює в регіоні, в якому такі обмеження вже були раніше (лютий-березень) запроваджені протягом 2021 року, то відлік цих 30 календарних днів починається через 10 днів після набрання чинності Законом, який передбачає надання цієї допомоги.

Якщо людина отримала допомогу у 8 тисяч гривень протягом грудня 2020 – січня 2021, це не обмежує її права і можливість отримати допомогу і цього разу, якщо в регіоні, де вона працює, протягом 2021 року запроваджено карантинні обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

Хто не зможе отримати кошти

Можуть відмовити найманим працівникам, які на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, який не нарахував ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу, а саме:

четвертого кварталу 2020 року, якщо карантин посилили в лютому - квітні 2021;

першого кварталу 2021, якщо карантин посилили в травні - липні 2021;

другого кварталу 2021, якщо карантин посилили в серпні - жовтні 2021;

третього кварталу 2021, якщо карантин посилили в листопаді - грудні 2021 року.

Також можуть відмовити найманим працівникам:

працюючим у підприємця, вид діяльності якого не входить до переліку;

працюючим у підприємця за сумісництвом;

середня зарплата яких перевищує тридцять тисяч гривень на місяць. Для її обчислення враховуються всі три місяці останнього звітного кварталу, що передує зверненню за допомогою.

Не можуть претендувати на виплати ФОПи, які є застрахованими особами:

держреєстрація яких на останній день місяця, що передує місяцю, в якому подається звернення, не перевищує трьох місяців;

які за останній звітний рік сплатили ЄСВ за себе менш ніж за шість місяців;

основний вид економічної діяльності яких не входить до переліку;

які є найманими працівниками і ФОП одночасно;

підприємницька діяльність яких на останній день місяця, що передує місяцю, в якому в регіоні посилюють карантин, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, припинено.

Джерела карантинних виплат

Законом встановлено, що компенсації виплачуються за рахунок коштів державного бюджету України – у розмірі 8 тисяч гривень; за рахунок коштів місцевого бюджету - у розмірі, визначеному рішенням органу місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 30 березня нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

До слова, 7 квітня підприємці та перевізники пікетували Миколаївську міську раду через посилення карантинних обмежень. Підприємці обурені, що їх позбавили заробітку, на відміну від великих торговельних мереж, які продовжують працювати під час локдауну. При цьому їх залишили без будь-якої підтримки з боку держави.

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