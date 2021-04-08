В одній з лікарень столиці до лікування ковідних хворих залучені всі спеціалісти, які є у медзакладі і навіть інтерни

У Києві готуються приймати хворих на коронавірус у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері. Про це повідомляється в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо.

«Напевно, це найгірший спалах, який можемо спостерігати у більшості регіонів від початку пандемії. Лікарні переповнені, лікарі та медсестри занадто виснажені, кількість нових інфікувань та смертей б'є рекорди», – зазначається в повідомленні.

В одній з лікарень столиці повідомили, що до лікування ковідних хворих залучені всі спеціалісти, які є у медзакладі і навіть інтерни. Також у лікарні запевнили, що забезпечення киснем і медикаментами контрольоване і знаходиться на 100-відсотковому рівні. Проте там зазначили, що медичний персонал дуже виснажений і закликали киян дтримуватися карантинних обмежень.

Тим часом, так, за добу в Києві виявили 1848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 172 403).

Серед захворілих 1094 жінки віком від 18 до 96 років, 744 чоловіки віком від 18 до 88 років, 25 дівчаток від 1 до 17 років і 23 хлопчики від 7 місяців до 16 років. Крім того, за добу зафіксували 48 летальних випадків від вірусу (всього 3749).