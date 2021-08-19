Організатори концерту Бочеллі відреагували на критику щодо «сцени на могилах»

Організатори зазначили, що під час Євробачення-2017 біля монументу проводилися розважальні заходи, але це тоді нікого не обурило

Організатори наголошують, що точної інформації, де саме було поховано учасників повстання 1917-1921 років, немає

Організатори концерту Андреа Бочеллі у Києві назвали некоректною заяву заступника голови КДМА Володимира Прокопіва відносно встановлення сцени для заходу нібито на могилах учасників революції 1917-1921 років. Про це повідомляє Укрінформ.

«Влада міста Києва в особі одного із заступників пана Кличка, знову маніпулює фактами, роблячи некоректні заяви щодо сцени, яка побудована на площі Конституції», – цитує Укрінформ одного з організаторів концерту.

Організатори концерту акцентують увагу на тому, що точної інформації, де саме було поховано загиблих учасників повстання, немає, пошукових робіт у Маріїнському парку не проводилося. А встановлений у 1935 році на місці їх імовірного захоронення монумент мав відповідний напис комуністичного, антиукраїнського змісту, який було збито під час Революції Гідності. До того ж, сама КДМА збирається знести постамент, що перебуває у аварійному стані.

«Тому досить дивною виглядає заява заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Прокопіва, що сцену для проведення концерту високої музики Андреа Бочеллі нібито встановлюють на місці масових поховань учасників революції 1917–1921 років», – наголошується у коментарі.

Організатори також нагадали, що під час Євробачення-2017 безпосередньо біля монументу проводилися розважальні заходи та працював діджей, але це чомусь нікого не обурило.

Як повідомлялося, заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів повідомив, що в Маріїнському парку в Києві почали встановлювати сцену до святкування Дня Незалежності прямо на місці масових поховань учасників української революції 1917-1921 років.

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