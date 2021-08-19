У святкові дні буде закрито центральні станції київського метро

Київська підземка перейде на особливий режим роботи

У зв’язку з відзначенням у Києві Дня Державного прапора України та 30-річчя Незалежності України 23-24 серпня заплановані зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Так, 23 серпня протягом дня закриють на вхід та вихід станцію метро «Золоті ворота».

24 серпня від початку роботи метрополітену до 13:00 закриють на вхід та вихід станцію метро «Майдан Незалежності» та перехід між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» (проїзд потягів здійснювати без зупинки на станції «Майдан Незалежності»).

24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють на вхід та вихід станцію метро «Хрещатик» (на вул. Інститутській).

Також у ніч проти 25 серпня роботу метрополітену буде продовжено на 2 години.

У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (початок концерту о 18:30), в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро «Олімпійська». Також після закінчення концерту можливе обмеження (закриття) на вхід станцій метрополітену «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац Спорту».

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