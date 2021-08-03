Сердючка, Ротару, Білик... Грандіозний концерт до Дня Незалежності: хто хедлайнер і як потрапити

Фінальний список артистів, яких відібрали організатори, вже наштовхнувся на жорстку критику... тих, хто в цей список не потрапив

Організатори обіцяють: артисти 24 серпня виконають пісні, що стали символами незалежності в різних куточках країни

24 серпня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться масштабний концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України». Режисером шоу виступає Катя Царик. Хедлайнерами заходу стануть Софія Ротару, Ірина Білик, Тарас Петриненко, Вірка Сердючка та інші відомі зірки, а транслюватиме дійство канал «1+1».

На офіційному сайті шоу повідомили, що виступить загалом понад тридцять учасників. Українські артисти виконають пісні, які будуть супроводжуватися ефектною хореографією з десятками танцюристів, масштабним світловим шоу з дрона, величезними екранами та яскравими костюмами. Оприлюднено також макет грандіозної сцени, яку буде встановлено на Олімпійському.

Для того, аби потрапити на концерт, потрібно придбати квиток, який організатори назвали благодійним внеском. Продаж вже відкритий. Розмір внеску сягає 3 тис. грн. Мінімальна ціна квитка - 200 грн.

Відомо, що всі благодійні внески від глядачів музичного концерту будуть спрямовані на розбудову Центру сучасного мистецтва — музею Івана Марчука.

Варто сказати, що українська співачка Анжеліка Рудницька на сторінці у Facebook оприлюднила детальний список музикантів, які виступатимуть на святі Дня Незалежності України, висловивши свою позицію щодо майбутнього грандіозного концерту.

Хто виступить на Дні Незалежності

«А ось і список артистів, яких виступатимуть на 30-ліття відновлення Незалежності України. Кожна влада запрошує тих, хто їй зрозумілий. Нічого нового. А кого б ви запросили у цей концерт? Я планую цього дня, як і торік, їхати з концертом на фронт. Святкуйте, панове», – написала співачка.

Нагадаємо, що заслужена артистка України Світлана Лобода, яка після 2014 року втекла жити у Росію, приїхала до України з концертами

Додамо, що нещодавно Лобода мала турне по радіостанціях столиці з прем'єрою нового хіта «Allo».

Як повідомлялося, відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну.

Також нещодавно скандальна співачка Ані Лорак прилетіла в Україну та прогулялася вулицями Києва.

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