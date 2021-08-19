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    Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності

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    Усього нагороди отримали понад 100 киян - Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності
    Усього нагороди отримали понад 100 киян
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Мер привітав усіх з 30-річчям Незалежності України

    Мер Києва Віталій Кличко вручив кращим киянам державні нагороди, відзнаки міського голови та почесні грамоти до Дня Незалежності України. Зокрема, нагороди отримали освітяни, медики, працівники столичних підприємств, держслужбовці, діячі культури, громадські активісти. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

    Мер зазначив, що роки незалежності, побудови держави стали випробуванням для всіх українців на зрілість і професіоналізм, на мужність і толерантність.

    «Ми всі разом пережили багато подій. І попереду ще багато роботи і зусиль, щоб Київ став успішною європейською столицею, а Україна – сильною і заможною європейською державою, – наголосив Кличко. – У цьому залі сьогодні – лікарі, промисловці, працівники житлово-комунального господарства, освіти, культурні та громадські діячі, багатодітні матері та волонтери, професіонали і патріоти, які працюють задля втілення змін у нашій столиці і нашій країні».

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    Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності
    Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності
    Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності
    Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності
    Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності
    Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності
    Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності
    Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності
    Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності
    Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності
    Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності

    Мер також привітав усіх з 30-річчям Незалежності України і зазначив, що сьогодні український народ продовжує відстоювати суверенітет та територіальну цілісність своєї держави в боротьбі з російським агресором.

    Серед нагород, що вручили до Дня Незалежності – орден «За заслуги» І ступеня, Хрест Івана Мазепи, звання «Народний артист України», «Заслужений артист України», «Заслужений лікар України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений працівник освіти України», почесні грамоти та подяки Кабінета міністрів та прем’єр-міністра, почесні грамоти та відзнаки міського голови.

    Також шістьом видатним киянам присвоєно звання «Почесний громадянин міста Києва».

    Усього нагороди отримали понад 100 киян.

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    Теги: Віталій Кличко Київ День Незалежності кияни державні нагороди
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    Кличко вручив кращим киянам нагороди та відзнаки до Дня Незалежності