Пальчевський закидав суд позовами з вимогою скасувати результати виборів у Києві

За попередніми даними, ні Андрій Пальчевський, ні його партія не потрапляють до Київради

Суд відмовив Пальчевському та кандидатам у депутати від його партії в задоволенні позовів

Кандидати у депутати Київради від партії «Перемога Пальчевського», а також кандидат на посаду мера столиці Андрій Пальчевський подали до Окружного адміністративного суду міста Києва 20 позовів із вимогою скасувати результати виборів у столиці.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва.

Серед вимог було зазначено – визнати протиправними дії Деснянської, Подільської, Печерської Шевченківської, Дніпровської, Голосіївської, Дарницької, Солом’янської, Святошинської, Оболонської районних у місті Києві ТВК. Також суд просили встановити, що чергові вибори київського міського голови та депутатів до Київської міської ради 25 жовтня не відбулися.

Суд розглянув позови і ухвалив рішення відмовити у задоволені вимог, «оскільки позивачами не надано суду жодних доказів, які б свідчили про можливі порушення відповідачами вимог Виборчого кодексу, про які йдеться у позовах».

«Зокрема, під час розгляду ОАСК позовних заяв, позивачами не надано до суду та матеріали справи не містять жодних доказів щодо фіксування позивачами чи їх офіційними спостерігачами зазначених ними порушень з боку відповідачів, зокрема, актів про порушення вимог Виборчого кодексу України. Також позивачами не подано до суду доказів щодо порушення порядку встановлення підсумків голосування на місцевих виборах, не надано доказів щодо подання ними зауважень під час складання і підписання протоколу підрахунку голосів», - йдеться в повідомленні Окружного адмінсуду Києва.

Нагадаємо, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

Активісти повідомляли, що у Києві частина районних територіальних виборчих комісій намагається натягнути голоси партії «Перемога Пальчевського», щоб вона потрапила до Київської міської ради, зокрема, за рахунок голосів ОПЗЖ.

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