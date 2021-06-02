У парку на Київщині встановили унікальні лавочки (фото)

У міському парку встановлено 23 мистецькі лавочки

У центральному міському парку Тетієва, що на Київщині, встановлюють унікальні мистецькі лавочки. Про це повідомляє пресслужба Тетіївської міської ради.

Наприкінці травня до вже встановлених раніше лавочок додалися ще чотири нових і пам’ятник поломаній лавочці. Пам’ятник поломаній лавочці встановлено як нагадування жителям міста, що може бути з міськими пам’ятками, якщо жителі не будуть їх берегти.

Загалом в міському парку встановлено 23 мистецькі лавочки.

Як повідомлялося, на Політехнічній у Києві створили нову багатофункціональну зону відпочинку.

У Сквері київських інтелігентів, що на перетині вулиць Гончара й Велика Житомирська в Києві, з’явилась арт-інсталяція у вигляді лави «Усьому свій час».

А в Литовському сквері навпроти Софійського собору облаштовують лаву-терасу. Її висота – близько 2 м. Вона матиме декоративне світлодіодне підсвічування. Загальна площа дерев’яних брусів, використаних для створення лави-тераси, – понад 200 кв. м.