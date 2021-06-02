  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У парку на Київщині встановили унікальні лавочки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У міському парку Тетієва з'явився пам&rsquo;ятник поломаній лавочці - У парку на Київщині встановили унікальні лавочки (фото)
    У міському парку Тетієва з'явився пам’ятник поломаній лавочці
    Фото: Тетіївська міська рада

    У міському парку встановлено 23 мистецькі лавочки

    У центральному міському парку Тетієва, що на Київщині, встановлюють унікальні мистецькі лавочки. Про це повідомляє пресслужба Тетіївської міської ради.

    Наприкінці травня до вже встановлених раніше лавочок додалися ще чотири нових і пам’ятник поломаній лавочці. Пам’ятник поломаній лавочці встановлено як нагадування жителям міста, що може бути з міськими пам’ятками, якщо жителі не будуть їх берегти.

    Загалом в міському парку встановлено 23 мистецькі лавочки.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У парку на Київщині встановили унікальні лавочки (фото)
    У парку на Київщині встановили унікальні лавочки (фото)
    У парку на Київщині встановили унікальні лавочки (фото)
    У парку на Київщині встановили унікальні лавочки (фото)
    У парку на Київщині встановили унікальні лавочки (фото)

    Як повідомлялося, на Політехнічній у Києві створили нову багатофункціональну зону відпочинку.

    У Сквері київських інтелігентів, що на перетині вулиць Гончара й Велика Житомирська в Києві, з’явилась арт-інсталяція у вигляді лави «Усьому свій час».

    А в Литовському сквері навпроти Софійського собору облаштовують лаву-терасу. Її висота – близько 2 м. Вона матиме декоративне світлодіодне підсвічування. Загальна площа дерев’яних брусів, використаних для створення лави-тераси, – понад 200 кв. м.

    Теги: Київщина благоустрій парк пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У парку на Київщині встановили унікальні лавочки (фото)