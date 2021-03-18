Кличко: місто готове взяти на баланс Гостиний двір

Наразі між КМДА та Фондом держмайна тривають суди за Гостиний двір

На Гостиний двір претендує міська влада Києва і Мінкульт

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що наразі місто готове взяти на баланс і швидко добудувати Гостиний двір, який чудово впишеться в проект реконструкції вулиці Сагайдачного та Контарктової площі. Про це повідомили в програмі «Київ. NewsRoom».

Водночас Віталій Кличко нагадав, що Фонд держамайна, у якого Гостиний двір перебуває на балансі, не виконує судових приписів та не укладає охоронного договору щодо об’єкту.

Наразі між КМДА та Фондом держмайна тривають суди за Гостиний двір.

«Саботаж для того, щоб Київ не розвивався – не робіть, не вставляйте палки в колеса. Більше того, допомагайте і спільними зусиллями ми зможемо це зробити. Замість цього робиться все, щоб нічого не відбувалось», – зазначив Віталій Кличко.

На Гостиний двір претендує міська влада Києва і Мінкульт. В Київраді вважають, що передачу Гостиного двору на баланс міста затягує Фонд держмайна – через це місто подало позов до ОАСК.