Столичний пам’ятник жертвам Чорнобильської трагедії отримав національний статус

За ініціативи громадської організації «Пожежні Чорнобиля» меморіальний комплекс внесли до списку пам’яток культурної спадщини національного значення

Пам’ятнику жертвам Чорнобильської трагедії присвоїли категорію пам’ятки культурної спадщини національного значення. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Згідно з ним змінено категорію пам’ятки культурної спадщини місцевого значення – Пам’ятник жертвам Чорнобильської трагедії по вул. Чорнобильська у Києві на категорію національного значення.

За словами депутатки Київської міської ради, голови Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторії Мухи, Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації неодноразово направляв подання у 2016-му та 2020 роках з відповідними обліковими матеріалами про внесення меморіального комплексу до Державного реєстру нерухомих пам’яток національного значення, але жодних відповідей надано не було.

«За ініціативи громадської організації «Пожежні Чорнобиля» меморіальний комплекс нарешті включили до списку пам’яток культурної спадщини національного значення. Дане рішення допоможе зберегти пам‘ятку, та увіковічнити пам’ять про всіх, хто ціною власного життя зупинив невидимого ворога та захистив нас від смертельної загрози», – зазначила Вікторія Муха.

Київська міська рада звернулася до Кабінету міністрів України вжити заходи щодо вирішення питання занесення об’єктів культурної спадщини міста Києва до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Нагадаємо, протягом 2018-го – першого кварталу 2021 року Департаментом охорони культурної спадщини КМДА направлено 32 подання про занесення 1509 пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Пам’ятник жертвам Чорнобильської трагедії був відкритий 26 квітня 1994 року. Автори – скульптор Володимир Чепелик та архітектор Микола Кислий. Він був Зведений за кошти Київської міської державної адміністрації та комерційних підприємств. У 1996 році у складі меморіального комплексу на алеї встановлені стели пам’яті з викарбуваними іменами ліквідаторів-мешканців Святошинського району, що загинули внаслідок Чорнобильської катастрофи.