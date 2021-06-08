Вандали розтрощили могилу та хотіли вкрасти бюст видатного українського вченого

На території Байкового кладовища зловмисники відламали латунний бюст з могили діяча українського національного відродження Олександра Кістяківського та намагались його викрасти

Правоохоронці «по гарячих слідах» затримали двох людей, причетних до вчинення злочину

Поліція затримала зловмисників, які в Києві вчинили наругу над могилою видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, 7 червня на лінію «102» надійшла інформація про те, що на території Байкового кладовища невідомі особи відламали латунний бюст з могили українського вченого-криміналіста, історика права та діяча українського національного відродження Кістяківського та намагались його викрасти.

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, «по гарячих слідах» затримали двох людей, причетних до вчинення цього злочину, бюст вилучили.

Наразі затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Справу відкрили за фактом наруги над могилою, санкція статті передбачає обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

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