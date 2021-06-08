Фонд держмайна несе відповідальність за руйнацію Гостиного двору – КМДА

Гостиний двір потребує термінової реставрації

Київська міська державна адміністрація сподівається, що найближчим часом Фонд державного майна укладе охоронний договір із Міністерством культури та інформаційної політики України та подасть на розгляд науково-проєктну документацію щодо проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлювальних робіт у Гостиному дворі. Про це повідомив профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

Прокопів пояснив, що Гостиний двір перебуває у власності держави в особі Фонду державного майна України, який вже більше року ухиляється від відповідальності за збереження пам’ятки: не виконує припис Департаменту охорони культурної спадщини, не сплачує накладені фінансові санкції за невиконання цього припису в розмірі 300 тис. грн, намагається оскаржити і припис, і постанову про накладання фінансових санкцій від Департаменту охорони культурної спадщини у судах.

«24 травня цього року Верховний Суд став на сторону киян: касація ФДМ була відхилена. Таким чином суд визнав, що Фонд держмайна несе повну відповідальність за руйнацію пам’ятки у серці Подолу», – зазначив заступник голови КМДА.

Оскільки Гостиний двір вже набув статусу пам’ятки національного значення, Прокопів сподівається, що Міністерство культури та інформаційної політики України стане на бік громади Києва і допоможе у збереженні історичної пам’ятки.

«Ми очікуємо на укладання Фондом держмайна або будь-якою іншою державною інституцією, якій може бути передана в підпорядкування пам’ятка, охоронного договору із Мінкультом та розробку науково-проєктної документації на проведення невідкладних протиаварійних і реставраційно-відновлювальних робіт. Кияни втомилися чекати – пора рятувати Гостиний двір», – наголосив заступник голови КМДА.

Нагадаємо Кабінет міністрів України змінив категорію пам’яток «Комплекс споруд Контрактової площі» та «Гостиний двір» у Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери. Це дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури та інформаційної політики.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що наразі місто готове взяти на баланс і швидко добудувати Гостиний двір, який чудово впишеться в проект реконструкції вулиці Сагайдачного та Контарктової площі.

«Комплекс споруд Контрактової площі» є однією з найдавніших площ міста Києва та однією з найвизначніших пам’яток містобудування, архітектури міста та країни. Він зберіг свою автентичність та матеріально-технічну, просторову структуру, яка вирізняється особливим типом організації простору в межах сформованої навколишньої забудови з притаманними саме Контрактовій площі історичному розвитку функціональної організації території з акцентом на громадську, культурну та науково-просвітницьку функції. Центральну композиційну роль в забудові площі відіграє Гостиний двір, який за своїми архітектурними особливостями об’єднаний з навколишньою забудовою.