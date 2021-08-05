Пенсіонерка у Києві з восьмого поверху жбурнула по дітях праскою

Жінці не сподобалось, що під вікнами будинку граються діти

У Києві на житловому масиві Теремки літня жінка з вікна жбурнула праску і посуд у дітей, які гралися під будинком. Про це повідомляє телеграм-канал «Київ зараз».

«Вчора, зі слів очевидців, вона кидала в них праску, сьогодні – посуд. І почала топити, до цього всього, ще й сусідів знизу. Викликали поліцію», – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався на столичному житловому масиві Теремки. Пенсіонерка, яка проживає на восьмому поверсі, в неадекватній формі намагалася прогнати від будинку дітей, які гралися.

Нагадаємо, 19 липня у Києві на вулиці Празькій була помічена літня жінка, яка пилою знищувала лавочку у дворі. Вона вщент спиляла місце для сидіння на лавочці та пішла додому.

Пенсіонерка зосереджено розпиляла дерев’яні бруси лавки

Мешканці будинку, де літня жінка спиляла лавку, стверджують, що жодних гучних компаній на цьому місці не помічали. То ж, через що саме пенсіонерка пошкодила комунальну власність, досі невідомо. Але відтепер із її вчинком розбиратимуться полісмени.