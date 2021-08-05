Посварилися за качку: у Херсоні чоловік показав сусідці сідниці

Чоловік заплатить 5 тисяч гривень моральної компенсації постраждалій

Мешканець Херсона має заплатити 5 тис. гривень моральної компенсації своїй сусідці, якій він під час сварки показав оголені сідниці. Про це йдеться у вироку Білозерського районного суду Херсонської області від 2 серпня.

Інцидент трапився у квітні цього року. Чоловік посварився з сусідкою, бо у нього з подвір'я зникла качка. На суді він пояснив, що був дуже засмучений і запідозрив, що птицю могла вкрасти його сусідка.

Сусіди сварилися впродовж усього дня. За цей час жінка двічі викликала поліцію. Правоохоронці проводили з ними бесіду, однак це не виішило конфлікту – сусіди продовжували лаятися та ображати один одного.

«Чоловік продовжував принижувати, грубо, непристойно висловлювався брутальною (нецензурною) лайкою на її адресу. Потім він публічно оголився та продемонстрував їй свої сідниці. Це чули і бачили її діти, чоловік і сусіди», – йдеться у рішенні суду.

Потерпіла подала до суду цивільний позов, який мотивувала тим, що її моральному здоров`ю «було спричинено значної шкоди, оскільки її життя було перенасичене негативними емоціями, психічними переживаннями, мало місце приниження людської честі та гідності».

Жінка вимагала 25 тис. гривень відшкодування, однак суд зменшив суму до 5 тис. гривень. Чоловікові також призначили обмеження волі на два роки, але звільнили від відбуття покарання з іспитовим строком один рік.

Нагадаємо, раніше мешканець Херсона намагався потрапили до помешкання колишньої співмешканки й застряг у вікні її квартири.

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