Комунальники просять поліцію розібратися з бабцею, яка розпиляла у Києві лавку

Цілком ймовірно, що літній жінці доведеться компенсувати ЖЕКу збитки

Мешканці столичного будинку по вулиці Празькій, де літня жінка напередодні спиляла лавку, стверджують, що ніяких гучних компаній на цьому місці не помічали. То ж, через що саме пенсіонерка пошкодила комунальну власність, досі невідомо. Але відтепер із її вчинком розбиратимуться полісмени.

Бабуся пилкою знищила лавочку біля будинку

На літню жінку, яка з допомогою пилки знищила лавку у Дніпровському районі столиці, подали заяву у поліцію. Про це повідомила інспекторка відділу моніторингу Дніпровського управління поліції Діана Панасюк.

«Із заявою до правоохоронців звернулись працівники ЖЕД, на балансі якої є зруйнована лавка. У поліції заяву зареєстрували та почали встановлювати обставини інциденту», – уточнила Діана Панасюк.

Відомо, що лавку встановили лише у 2019 році, і за два роки експлуатації її жоджного разу не пошкоджували.

Як саме кваліфікували інцидент правоохоронці, наразі невідомо. Цілком ймовірно, що літній жінці доведеться компенсувати ЖЕКу збитки.

Жителі столиці у соцмережах вчинок пенсіонерки засуджують та кажуть, що боротися із шумними компаніями можна в інший спосіб.

Втім, знайшлися й ті, хто навпаки підтримав жінку, мовляв, комунальники та участкові могли ніяк не реагувати на звернення бабусі, тому вона вирішила боротися з проблемою власноруч.

Однак місцеві мешканці стверджують, що вчинок пенсіонерки ніяк не пов'язаний з гулянками на цій лавочці. Тим паче, вона залишила таку саме лавочку поруч неушкодженою.

Депутат Київради Олександр Міщенко у фейсбуці зазначив, що майно на прохання жінки могли б просто демонтувати без знищення.

«Ми такого ще не бачили! А треба робити висновки: одні на лавочці хочуть відпочити, інші — розпити пиво, а мешканці — пошкодити комунальне майно. І який знайти компроміс між усіма?»

– написав він.

Жінку, яка працює з пилою та знищує лавочку, побачили у дворі будинку на вулиці Празькій вранці 19 липня. Вона вщент спиляла місце для сидіння на лавочці та пішла додому.