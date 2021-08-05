У Києві патрульні зняли з даху висотки 16-річного хлопця (фото)

Патрульні вмовили хлопця спуститися з даху будинку

До столичних патрульних надійшло повідомлення, що на даху 16-поверхового будинку сидить людина і, можливо, хоче скоїти самогубство. Це сталося 4 липня, інформує Патрульна поліція Києва.

На місце події негайно прибули інспектори. Мотиви поведінки хлопця на даху були невідомі, а тому діяти потрібно було швидко, кожна хвилина зволікання могла б призвести до трагедії.

Патрульні піднялися на дах і почали спілкуватися з юнаком, який сидів на самому краю. Він виглядав розгубленим та пригніченим. Спершу не відповідав поліцейським, та згодом все ж пішов на контакт. Розповів, що через сімейну сварку не ночував вдома та не знає, що йому далі робити.

Патрульні знайшли потрібні слова та вмовили 16-річного хлопця добровільно спуститись у безпечне місце.

Юнака передали інспектору ювенальної превенції та повідомили про подію його матір.

Нагадаємо, нещодавно столичні патрульні врятували жінку, яка мало не випала з вікна.

Жінка сиділа у вікні дев’ятого поверху і голосно кричала. Патрульні зайшли всередину й виявили мешканку квартири, яка сиділа на підвіконні, перехилившись назовні. Патрульні довго не вагалися, рішуче схопили її за руки та затягли до квартири. Громадянка поводилась агресивно та лаялася.

Днями патрульні в останню мить зловили за ногу жінку, яка вистрибнула з вікна третього поверху.