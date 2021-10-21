Перед судом постане учасник АТО, який погрожував підірвати Кабмін

За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнано осудним

Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 43-річного чоловіка, який погрожував підривом гранати у приміщенні Кабінету міністрів України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами обвинувачення, 4 серпня 2021 року 43-річний колишній військовослужбовець прийшов до приміщення КМУ на вул. Грушевського 17/2 та, висмикнувши із бойової гранати РГН запобіжне кільце, повідомив про захоплення будівлі.

Також чоловік наказав двом працівникам Кабміну перебувати поруч із ним, а співробітникам Управління державної охорони триматися осторонь та не застосовувати зброю.

За результатами перемовин з правоохоронцями за участі іншого військослужбовця, чоловік привів гранату у безпечний стан, після чого віддав її працівникам поліції та здався.

Під час досудового розслідування підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини та щиро розкаявся.

За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнано осудним. Наразі він перебуває під вартою.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї), ст. 341 (Захоплення державної будівлі) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне зберігання бойових припасів) скеровано до суду для розгляду по суті.





Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожує підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини. Згодом правоохоронці його затримали.

Згодом з'ясувалося, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Відомо, що Володимир був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.