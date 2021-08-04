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    Правоохоронці затримали чоловіка, який із гранатою захопив Кабмін

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    Чоловік увірвався в Кабмін із гранатою - Правоохоронці затримали чоловіка, який із гранатою захопив Кабмін
    Чоловік увірвався в Кабмін із гранатою
    Фото: Стопкор

    За попередніми даними, Кабмін захопив колишній боєць «Айдару»

    Правоохоронці затримали чоловіка, який 4 липня близько 10 години прийшов у будівлю Кабміну витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожував його підірвати. Про це повідомляє УНН під час прямої трансляції подій.

    Також повідомляється, що нібито Кабінет міністрів України захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

    Відомо, що Володимир був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

    Як повідомлялося, до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожує підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

    У Києві введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

    Теги: Національна поліція України Кабмін вибух Київ граната чоловік
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    Правоохоронці затримали чоловіка, який із гранатою захопив Кабмін