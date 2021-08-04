У Кабміні невідомий чоловік погрожує підірвати гранату (відео 18+)

Поліція оточила будівлю уряду

У середу, 4 липня, до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожує підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники». Про це повідомляє «Київ оперативний».

У будівлю чоловік зайшов через громадську приймальню та бюро пропусків, де звичайні громадяни приходять за перепусткою або приносять листи.

Високопосадовців там не ходять, тому немає кордону правоохоронців, як біля центрального входу.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

На місце виїхала поліція. Біля будівлі уряду виставлені кордони правоохоронців.

«Поліція виїхала на місце події. Всі необхідні служби перебувають на місці», – сказали УНН у поліції.

Нагадаємо, 29 липня у комірці поштомату «Нової пошти» в Києві, у приміщенні одного із ТЦ на Оболоні, стався вибух. Згодом аналогічний інцидент стався в Одесі. Під час вибухів ніхто не постраждав.