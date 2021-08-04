У чоловіка, що захопив Кабмін, була бойова граната: подробиці від поліції (фото)

Колишньому учаснику АТО загрожує до 15 років тюрми

Чоловіком, який із гранатою увірвався в будівлю Кабміну та погрожував підірвати, виявився колишній учасник АТО. Про це на брифінгу повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, чоловік під час бойових дій на Донбасі отримав поранення і черепно-мозкову травму.

Переговори зі зловмисником проводив його близький знайомий, волонтер. Він знайшов потрібні слова, які змусили колишнього бійця АТО здатися.

Переговори тривали близько 10 хвилин.

Клименко повідомив, що стосовно чоловіка буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, найважча з яких – «захоплення заручників», що передбачає до 15 років позбавлення волі.

Голова Нацполіції також повідомив, що у чоловіка була бойова граната РГН.

Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожує підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини. Згодом правоохоронці його затримали

За даними ЗМІ, будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

Відомо, що Володимир був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.