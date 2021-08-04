Захоплення Кабміну: поліція розпочала спецоперацію (відео)

До будівлі Кабміну прибули спецпризначенці

У Києві розпочалася спеціальна поліцейська операція у зв’язку із захопленням будівлі Кабінету міністрів невідомим чоловіком. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, у середу, 4 липня, близько 10 години ранку до будівлі Кабміну зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати.

«У Києві введена спеціальна поліцейська операція. На даний час із чоловіком проводяться перемовини», – інформують правоохоронці

У випадку відмови добровільно припинити правопорушення до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом.

Наразі до будівлі Кабміну прибули спецпризначенці.

Як повідомлялося, до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожує підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».