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    Захоплення Кабміну: поліція розпочала спецоперацію (відео)

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    Правоохоронці оточили будівлю уряду - Захоплення Кабміну: поліція розпочала спецоперацію (відео)
    Правоохоронці оточили будівлю уряду
    Фото: Нацполіція

    До будівлі Кабміну прибули спецпризначенці

    У Києві розпочалася спеціальна поліцейська операція у зв’язку із захопленням будівлі Кабінету міністрів невідомим чоловіком. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, у середу, 4 липня, близько 10 години ранку до будівлі Кабміну зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати.

    «У Києві введена спеціальна поліцейська операція. На даний час із чоловіком проводяться перемовини», – інформують правоохоронці

    У випадку відмови добровільно припинити правопорушення до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом.

    Наразі до будівлі Кабміну прибули спецпризначенці.

    Як повідомлялося, до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожує підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

    Теги: Національна поліція України Кабмін вибух Київ граната чоловік
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    Захоплення Кабміну: поліція розпочала спецоперацію (відео)