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    Російська реперка оскандалилася у Києві (відео)

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    Квитки на концерт коштували в середньому 500 гривень - Російська реперка оскандалилася у Києві (відео)
    Квитки на концерт коштували в середньому 500 гривень
    Фото: Скріншот відео t.me/kyivtv

    Блогерка вигнала хлопця з концерту, оскільки їй не сподобався його одяг

    Російська блогерка та реперка Дар’я Зотєєва, яка отримала популярність під псевдонімом Instasamka (Інстасамка) виступила в одному з клубів Києва з концертом на цих вихідних.

    Під час виступу блогерка перервала свій виступ і обматюкала та вигнала відвідувача концерту в столичному клубі через те, що їй не сподобалася його зовнішність.

    Відповідне відео очевидці виклали у соцмережах, пише kyiv.media.

    «У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й? .. Ти, в панамці білій у***іщной, забирайся на**й звідси. Іди або сам, або тебе за шкірку на**й звідси викинуть», – сказала Інстасамка.

    На відеозаписі чутно, що натовп почав підтримувати дівчину. Після цього хлопець розвернувся та почав виходити.

    До слова, квитки на концерт коштували близько 500 гривень.

    Обережно, нецензурна лексика

    До слова, раніше Instasamka принизила за спізнення візажистів, які повинні були зробити їй макіяж на зйомку кліпу. Дівчина нецензурно обізвала візажисток, викинула їхні речі й виставила за двері. Через таку нахабну поведінку кінопрокатна компанія прибрала її голос з мультфільму, який вона озвучувала. Крім того, вона облила кавою кур’єра, який привіз їй їжу. Згодом її на вулиці нібито облили зеленкою.

    Нагадаємо, блогерка назвала Львів «дірою» і втрапила у скандал.

    Раніше блогери проникли на Харківський тракторний завод, що охороняється, і станцювали на самохідній САУ 2С1 «Гвоздика». Відеоролик вони виклали в соцмережу «TikTok».

    Теги: Росія скандал співачка концерт
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    Російська реперка оскандалилася у Києві (відео)