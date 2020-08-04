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    Суспільство

    Понад 200 км/год: на трасах під Києвом лихачі встановили два антирекорди

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    Audi A4 розігнався до 218 км/год на автодорозі М03 Київ - Харків - Довжанський - Понад 200 км/год: на трасах під Києвом лихачі встановили два антирекорди
    Audi A4 розігнався до 218 км/год на автодорозі М03 Київ - Харків - Довжанський
    Фото: Патрульна поліція України

    Один автомобіль 35 разів за тиждень порушив швидкісний режим

    За минулий тиждень, з 27 липня до 2 серпня, система автоматичної фіксації порушень на дорогах зафіксувала 155 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год. Про це повідомляє Патрульна поліція України.

    Найбільшою швидкість була в автомобілів:

    • Audi A4 (державний номерний знак BH444***) - 218 км/год на автодорозі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год,
    • Mercedes-Benz E 200 4Мatic (ДНЗ AA111***) - 213 км/год на Столичному шосе, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 80 км/год.

    Найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Mitsubishi Grandis (ДНЗ BH062***) - 35 разів.

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    Понад 200 км/год: на трасах під Києвом лихачі встановили два антирекорди
    Понад 200 км/год: на трасах під Києвом лихачі встановили два антирекорди
    Понад 200 км/год: на трасах під Києвом лихачі встановили два антирекорди
    Понад 200 км/год: на трасах під Києвом лихачі встановили два антирекорди

    Нагадаємо, що з 1 червня у столиці і Київській області запрацювала система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Всього встановлено близько 50 камер, з них у Києві – 20.

    Вже в перший день роботи системи було зафіксовано майже 58 тис. порушень, нині цей показник знизився у п’ять разів. Для порівняння, через місяць після запровадження системи, 30 червня, було зафіксовано 14258 порушень, ще через місяць, 29 липня – 10386.

    За весь час роботи системи українці сплатили понад 60 млн грн штрафів.

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