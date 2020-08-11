В Україні другий тиждень топ-порушником швидкості є одне й те саме авто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільше порушував швидкісний режим, а саме 22 рази за тиждень, Mitsubishi Grandis

Mitsubishi Grandis 22 рази порушував швидкісний режим

Камери автоматичної фіксації порушень ПДР за минулий тиждень, від 3-го до 9-го серпня, зареєстрували нові антирекорди перевищення швидкості.

Про це повідомляє патрульна поліція України на сторінці у Facebook.

За інформацією відомства, одразу 179 авто рухалися понад 170 км/год. Найбільшу швидкість розвинув Mercedes-Benz E 55 AMG - 210 км/год. Сталося це на трасі Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці становить 110 км/год.

Окрім того, до 208 км/год на трасі Київ-Чоп розігнався BMW 320. Там дозволена швидкість складає аналогічні 110 км/год.

Найбільше порушував швидкісний режим, а саме 22 рази за тиждень, Mitsubishi Grandis.

Цікаво, що минулого разу цей автомобіль порушував швидкісний режим цілих 35 разів. Таким чином, в пасиві цього транспортного засобу понад пів сотню порушень ПДР від кінця липня.

Нагадаємо, що з 1 червня у столиці і Київській області запрацювала система автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Всього встановлено близько 50 камер, з них у Києві – 20. Вже в перший день роботи системи було зафіксовано майже 58 тис. порушень, нині цей показник знизився у п’ять разів. Для порівняння, через місяць після запровадження системи, 30 червня було зафіксовано 14258 порушень, ще через місяць, 29 липня – 10386. За весь час роботи системи українці сплатили понад 60 млн грн штрафів.