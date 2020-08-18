Антирекорди порушень ПДР: одне авто за тиждень перевищило швидкісний режим 28 разів



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Найбільше порушував швидкісний режим, а саме 28 разів за тиждень, Toyota Camry Фото: патрульна поліція України

За тиждень одразу 195 авто рухалися понад 169 км/год

Камери автоматичної фіксації порушень ПДР за минулий тиждень, з 10 серпня по 16 серпня, зареєстрували нові антирекорди перевищення швидкості.

Про це повідомляє патрульна поліція України на сторінці у Facebook.

За інформацією відомства, одразу 195 авто рухалися понад 169 км/год. Найбільшу швидкість розвинули Mercedes-Benz GLE (212 км/год) та Mercedes-Benz GLS 400 (210 км/год). Сталося це на трасі Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці становить 110 км/год.

Найбільше порушував швидкісний режим, а саме 28 разів за тиждень, Toyota Camry.

Раніше повідомлялося, що в Україні два тижні топ-порушником швидкості було одне й те саме авто.

Нагадаємо, що з 1 червня у столиці і Київській області запрацювала система автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Всього встановлено близько 50 камер, з них у Києві – 20. Вже в перший день роботи системи було зафіксовано майже 58 тис. порушень, нині цей показник знизився у п’ять разів. Для порівняння, через місяць після запровадження системи, 30 червня було зафіксовано 14258 порушень, ще через місяць, 29 липня – 10386. За весь час роботи системи українці сплатили понад 60 млн грн штрафів.