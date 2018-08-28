Під час гасіння пожежі у будинку на Київщині виявлено тіло людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа у приватному будинку (ілюстративне фото)

Особа загиблої людини встановлюється

У понеділок, 27 серпня, о 20:55 до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району надійшло повідомлення, що в селі Зеленьки виникла пожежа в житловому будинку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події була направлена 14-а Державна пожежно-рятувальна частина міста Миронівка.

По прибуттю до місця виклику по зовнішніх ознаках було видно, що виходить густий дим із середини будівлі.

Під час розвідки була виявлена одна загибла людина та тління дивану.

Пожежу було ліквідовано о 21:20.

Причина пожежі та особа, яка загинула, встановлюються.