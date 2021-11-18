У селі на Вінниччині на смерть учаділа родина: четверо дітей і двоє дорослих

Рятувальники закликали громадян потурбуватися про належний протипожежний стан приміщень в осінньо-зимовий період

Причини трагедії встановлюються

У Вінницькій області загинули четверо дітей та двоє дорослих. Як повідомляє пресцентр ДСНС, уся родина ймовірно отруїлася чадним газом.

Водночас населений пункт, у якому сталася трагедія, та її обставини не зазначено.

У відомстві наголошують, що пожежі у приватному житловому секторі і далі забирають життя дітей, і закликали громадян потурбуватися про належний протипожежний стан приміщень в осінньо-зимовий період.

Держслужба з надзвичайних ситуацій звернулася до батьків та оприлюднила рекомендації:

в жодному разі не залишати дітей без нагляду дорослих;

пояснювати дітям елементарні правила безпечної поведінки;

слідкувати за станом та справністю електромережі та не перевантажувати її;

у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими електроприлади;

використовувати сертифіковані обігрівачі та справне пічне опалення.

Рятувальники нагадали про вчорашню пожежу у Хмельницькій області. Попри те, що займання житлового будинку в селі Медисівка загасили господарі будинку ще до прибуття вогнеборців, пожежа забрала життя чотирьох осіб: немовляти і ще трьох дітей до 6 років.