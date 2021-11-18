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    У селі на Вінниччині на смерть учаділа родина: четверо дітей і двоє дорослих

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    Рятувальники&nbsp;закликали громадян потурбуватися про належний протипожежний стан приміщень в осінньо-зимовий період - У селі на Вінниччині на смерть учаділа родина: четверо дітей і двоє дорослих
    Рятувальники закликали громадян потурбуватися про належний протипожежний стан приміщень в осінньо-зимовий період
    фото з відкритих джерел

    Причини трагедії встановлюються

    У Вінницькій області загинули четверо дітей та двоє дорослих. Як повідомляє пресцентр ДСНС, уся родина ймовірно отруїлася чадним газом.

    Водночас населений пункт, у якому сталася трагедія, та її обставини не зазначено.

    У відомстві наголошують, що пожежі у приватному житловому секторі і далі забирають життя дітей, і закликали громадян потурбуватися про належний протипожежний стан приміщень в осінньо-зимовий період.

    Держслужба з надзвичайних ситуацій звернулася до батьків та оприлюднила рекомендації:

    • в жодному разі не залишати дітей без нагляду дорослих;
    • пояснювати дітям елементарні правила безпечної поведінки;
    • слідкувати за станом та справністю електромережі та не перевантажувати її;
    • у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими електроприлади;
    • використовувати сертифіковані обігрівачі та справне пічне опалення.

    Рятувальники нагадали про вчорашню пожежу у Хмельницькій області. Попри те, що займання житлового будинку в селі Медисівка загасили господарі будинку ще до прибуття вогнеборців, пожежа забрала життя чотирьох осіб: немовляти і ще трьох дітей до 6 років.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС опалення смерть рятувальники Вінниччина
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    У селі на Вінниччині на смерть учаділа родина: четверо дітей і двоє дорослих