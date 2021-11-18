Трагедія на Хмельниччині: у пожежі загинуло четверо дітей

Про причини займання поки не повідомляється

Серед загиблих – немовля, якому було лише кілька місяців

У селі Медисівка, що у Хмельницькій області, спалахнула пожежа в одноповерховому приватному будинку. Як повідомляє пресцентр ДСНС, у пожежі загинули чотири дитини.

«17 листопада 20:33 у селі Медисівка в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло четверо дітей (2015–2021 р.н.)», – ідеться в повідомленні.

Під час ліквідації пожежі в кімнаті виявили тіла дітей віком 7, 6, 2 років та немовля 2021 року народження.

Як повідомили рятувальники, пожежу вдалося загасити місцевим жителям до приїзду співробітників ДСНС.

«Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м2. Від ДСНС залучалося п’ять осіб та одна одиниця техніки. На місці пожежі працювала оперативна група ГУ ДСНС у Хмельницькій області», – додають у повідомленні.

Про причини займання поки не повідомляється.

Напередодні двоє малолітніх дітей влаштували пожежуу квартирі в Києві. Загорання загасили рятувальники. Постраждалих немає.