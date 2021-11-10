У столичній багатоповерхівці горіли балкони на трьох поверхах (фото, відео)

Вогонь з балконів на другому поверсі перекинувся на балкони третього та четвертого поверхів

Під час гасіння пожежі в багатоповерхівці було евакуйовано 20 осіб

У середу, 10 листопада, сталася пожежа в багатоповерхівці на просп. Правди, 33 у Подільському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 14:19, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники встановили, що загоряння виникло на одному з балконів на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на балкони третього та четвертого поверхів.

У ході гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 20 осіб.

Пожежу на площі 30 кв. м було ліквідовано о 15:06.

На місці події було залучено п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину та обставини виникнення даної пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, у вихідні в Києві на вулиці Васильківській горів торговельний центр «Інтервал-Плаза».