Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці працювали чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки Фото: ДСНС

Рятувальники виявили тіло людини під час ліквідації пожежі

У неділю, 16 серпня, сталася пожежа на вул. Сулеймана Стальського, 28-А у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 19:30.

До місця події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборцями було встановлено, що загоряння сталося в одній із квартир на 6 поверсі 9-поверхового будинку. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 19:56 пожежу було локалізовано, а о 20:09 повністю ліквідовано.

Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено тіло без ознак життя, попередньо - квартиронаймача.

На місці події працювали 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причину виникнення пожежі і загибелі людини з’ясовуватиме слідство.