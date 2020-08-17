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    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)

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    На місці працювали чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки - Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)
    На місці працювали чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки
    Фото: ДСНС

    Рятувальники виявили тіло людини під час ліквідації пожежі

    У неділю, 16 серпня, сталася пожежа на вул. Сулеймана Стальського, 28-А у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 19:30.

    До місця події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборцями було встановлено, що загоряння сталося в одній із квартир на 6 поверсі 9-поверхового будинку. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 19:56 пожежу було локалізовано, а о 20:09 повністю ліквідовано.

    Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено тіло без ознак життя, попередньо - квартиронаймача.

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    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)
    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)
    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)

    На місці події працювали 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Причину виникнення пожежі і загибелі людини з’ясовуватиме слідство.

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