На Житомирщині горів костел



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Існувала загроза швидкого розповсюдження вогню по всій будівлі Фото ДСНС

Рятувальникам вдалося врятувати більшу частини даху та молитовну залу

У Малині Житомирської області сталася пожежа в костелі, повідомили у пресслужбі управління ДСНС в області.

«15 серпня о 4 ранку під час чергування фахівці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Малин помітили дим в метрах 100 від підрозділу. Прийшовши на місце події, вони з’ясувалося, що зайнялася будівля двоповерхового цегляного костелу – з-під частини даху та вікна на другому поверсі, де знаходилося підсобне приміщення, йшов дим. Працівник намагався загасити пожежу вогнегасником, але в нього це не виходило», - розповіли у відомстві.

Зазначено, що існувала загроза швидкого розповсюдження вогню по всій будівлі, розміри якої 23х12 м, а також на поруч розташовану дитячу спортивну школу.

«О 5:15 рятувальники зупинили розповсюдження горіння, а о 6:20 – ліквідували пожежу. Їм вдалося врятувати більшу частини даху та молитовну залу. Вогнем знищено 20 кв. м покрівлі, майно у двох підсобних приміщеннях на першому та другому поверхах», - сказано у повідомленні.