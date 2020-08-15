  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Житомирщині горів костел

    • Розсилка
    Існувала загроза швидкого розповсюдження вогню по всій будівлі - На Житомирщині горів костел
    Існувала загроза швидкого розповсюдження вогню по всій будівлі
    Фото ДСНС

    Рятувальникам вдалося врятувати більшу частини даху та молитовну залу

    У Малині Житомирської області сталася пожежа в костелі, повідомили у пресслужбі управління ДСНС в області.

    «15 серпня о 4 ранку під час чергування фахівці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Малин помітили дим в метрах 100 від підрозділу. Прийшовши на місце події, вони з’ясувалося, що зайнялася будівля двоповерхового цегляного костелу – з-під частини даху та вікна на другому поверсі, де знаходилося підсобне приміщення, йшов дим. Працівник намагався загасити пожежу вогнегасником, але в нього це не виходило», - розповіли у відомстві.

    Зазначено, що існувала загроза швидкого розповсюдження вогню по всій будівлі, розміри якої 23х12 м, а також на поруч розташовану дитячу спортивну школу.

    «О 5:15 рятувальники зупинили розповсюдження горіння, а о 6:20 – ліквідували пожежу. Їм вдалося врятувати більшу частини даху та молитовну залу. Вогнем знищено 20 кв. м покрівлі, майно у двох підсобних приміщеннях на першому та другому поверхах», - сказано у повідомленні.

    пожежа ДСНС рятувальники Житомирщина майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ