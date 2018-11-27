Під час пожежі у приватному будинку в Києві загинув чоловік



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Пожежа виникла у приватному будинку Фото: ДСНС

Причини займання та обставини події встановить слідство

Сьогодні, 27 листопада, в одному із приватних будинків на вул. Вітавській у Голосіївському районі Києва сталась пожежа. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у столиці.

Пожежно-рятувальну службу Києва про дану подію проінформували о 10:51. Вже за 15 хвилин вогнеборці локалізували займання на площі 1 кв. м,( горів диван). Об 11:10 пожежу ліквідували.

В ході ліквідації в будинку виявлено тіло чоловіка.

Причини займання та обставини події встановить слідство.

Як повідомлялося, минулого тижня у Києві ліквідовано 112 пожеж. На пожежах врятовано 4 людини, 18 чоловік виведено на безпечну відстань, 4 особи травмовано. На пожежах загинуло 2 людини.