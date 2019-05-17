Під Києвом Audi з п’яною компанією вилетів у кювет (фото, відео)
-
Розсилка
Автомобіль не поділив дорогу з мотоциклом
У ніч на п’ятницю, 17 травня, на в'їзді до Вишгорода сталася ДТП за участю автомобіля Audi. Попередньо, водій не поділив дорогу з мотоциклістом і на великій швидкості вилетів у кювет.
Аварія трапилася близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.
За словами господаря машини, він з друзями випивав на березі Київського моря. Щоб не сідати за кермо в нетверезому стані, чоловіки вирішили замовити послугу «тверезий водій».
В автомобілі, попередньо, перебували 4 пасажири, двоє з яких - дівчата. За словами господаря машини, водій їхав по вулиці Дніпроводській на швидкості близько 160 кілометрів на годину. На світлофорі він не поділив дорогу з мотоциклом, який рухався попереду, і авто вилетіло в кювет.
Аварія обійшлася без постраждалих.
На місці події працювали 2 наряди патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі події встановлюються.
Як повідомлялося, 16 травня у Києві неподалік від торгового центру Ocean Plaza сталася ДТП за участю автомобіля Mercedes. Дівчина-водій скоїла наїзд на пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці.