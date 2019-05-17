Під Києвом Audi з п’яною компанією вилетів у кювет (фото, відео)



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Автомобіль отримав серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Автомобіль не поділив дорогу з мотоциклом

У ніч на п’ятницю, 17 травня, на в'їзді до Вишгорода сталася ДТП за участю автомобіля Audi. Попередньо, водій не поділив дорогу з мотоциклістом і на великій швидкості вилетів у кювет.

Аварія трапилася близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами господаря машини, він з друзями випивав на березі Київського моря. Щоб не сідати за кермо в нетверезому стані, чоловіки вирішили замовити послугу «тверезий водій».

В автомобілі, попередньо, перебували 4 пасажири, двоє з яких - дівчата. За словами господаря машини, водій їхав по вулиці Дніпроводській на швидкості близько 160 кілометрів на годину. На світлофорі він не поділив дорогу з мотоциклом, який рухався попереду, і авто вилетіло в кювет.

Аварія обійшлася без постраждалих.

На місці події працювали 2 наряди патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі події встановлюються.

Як повідомлялося, 16 травня у Києві неподалік від торгового центру Ocean Plaza сталася ДТП за участю автомобіля Mercedes. Дівчина-водій скоїла наїзд на пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці.