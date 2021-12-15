Під Києвом чоловік стріляв по людях і забарикадувався у квартирі (фото, відео)

Поліція під час спецоперації затримала озброєного зловмисника

14 грудня в с. Софіївська Борщагівка невідомий чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей, після чого зачинився в квартирі багатоповерхівки. За попередньою інформацією, чоловік стріляв по робітниках, які приїхали проводити роботи поряд з його будинком. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце виїхала група реагування патрульної поліції, спецпризначенці, кримінальна поліція та керівництво поліції Київщини.

Правоохоронці попередили мешканців про небезпеку та провели блокування місцевості. Було терміново введено спецоперацію та проведено штурм квартири.

«Бійці спецпідрозділу КОРД виламали двері та затримали зловмисника. Як виявилося, чоловік переміщувався між двома квартирами, в одній була зброя, а в іншій знаходився стрілок», – розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Зловмисником виявився 37-річний уродженець Луганщини, який зараз проживає на Київщині.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомлялося, нещодавно уродженець Рівненщини вистрілив у киянина, який вночі зробив зауваження молодикам, аби вони не шуміли під вікнами будинку.

5 грудня при спробі потрапити на територію полігона будівельних та великогабаритних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях у Києві чоловік здійснив кілька пострілів із револьвера Флобера в охоронців.

3 грудня на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці сталася стрілянина. На місці події правоохоронці встановили, що під час з’ясування відносин через неякісне виконання ремонтних робіт між двома місцевими мешканцями розпочалася бійка. У ході конфлікту зловмисник дістав пістолет і здійснив декілька пострілів у сторону опонента. 24-річного киянина з травмою ноги госпіталізували до лікарні.