Бородянка: рятувальники розібрали всі завали у зруйнованому місті

Рятувальники та волонтери закінчили розбирати завали у Бородянці

Окупанти повністю знищили близько 500 будинків мирних мешканців

У місті Бородянка на Київщині рятувальники розібрали усі зруйновані російськими військовими житлові будинки.Про це повідомив виконувач обов’язків голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко у коментарі «Суспільному».

«На сьогодні розібрали всі завали, знищено повністю 8 будинків, 32 будинки пошкоджено частково», − сказав посадовець.

За його словами, на території громади ворог знищив приватні будинки. Близько 500 будинків знищено повністю. Частково зруйновані або зазнали уражень ще близько 450 будинків.

Єрко також додав, що рятувальники знайшли під завалами тіла більш як чотирьох десятків людей. Усього станом на 20 квітня йдеться про 41 загиблого містянина.

Він додав, що окупанти не дозволяли поховати людей і навіть забрати тіла упродовж 10-15 днів.

Нагадаємо, дещо раніше майже знищена росіянами Бородянка шокувала президентів чотирьох країн.

Селище на Київщині відвідали президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егітс Левітс та Алар Каріс.



