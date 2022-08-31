У Бучанському районі на Київщині відкрився новий дитячий садок

Дитячий садок у Дмитрівці почали зводити ще до повномасштабної війни

На Київщині урочисто відкрили дитячий садок «Дивограй» у селі Дмитрівка Бучанського району. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

«Цей садочок почали зводити до війни в межах програми президента «Велике будівництво», коли ворог іще не обстрілював Київщину, коли люди ще не бачили в себе під вікнами колон російських танків. Українці зупинили окупантів, але самі не зупинилися. Сьогодні садочок готовий зустріти своїх маленьких відвідувачів», – розповів присутній на заході заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко

У рамках поїздки заступник керівника Офісу президента також зустрівся із сім'ями, оселі яких були повністю зруйновані внаслідок військової агресії РФ. Цим родинам вручили ключі від нових будинків, зведених у с. Дмитрівка Бучанського району Київської області.

За словами заступника глави Офісу президента, на Київщині необхідно відновити ще близько 5 тис. приватних будинків. Найближчим часом планується завершити 500 із них.

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Нагадаємо, жителі Київщини відновлюють будівлі, які були зруйновані внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ Росії. Зокрема, активно відбудовується селище Макарів на Київщині, яке зазнало суттєвих руйнувань через війну. У мережі активно обговорюють фото відбудованого торгового центру у місті, який був зруйнований під час бойових дій.