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У Полтаві гримлять вибухи: що відбувається

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Полтаві гримлять вибухи: що відбувається
ЗСУ проводять військові навчання
фото з відкритих джерел

Влада Полтавщини заспокоїла місцевих мешканців

Сьогодні, 10 вересня, у Полтаві лунають вибухи. Але місцева влада заспокоїла мешканців, зазначивши, що тривають військові навчання. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Звуки вибухів, які нещодавно чули жителі Полтави, – це військові навчання на території громади. Зберігаємо спокій. І не ігноруємо повітряні тривоги!», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, вночі 10 вересня жителі Харківського району повідомили про вибухи. Звуки вибухів чули близько 01:15. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.

У смт Нова Водолага Харківського району було влучення у приватний будинок, який зазнав серйозних руйнацій. У результаті удару загинула жінка.

Також уночі 10 вересня надійшла інформація про вибухи у Дніпрі.

Згодом стало відомо, що сили протиповітряної оборони української армії 10 вересня збили російську ракету в районі Дніпра.

На Дніпровський район рашисти скерували дві крилаті ракети.

Теги: війна Полтава військові навчання влада військові

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