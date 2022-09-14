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Поліція встановила понад 5 тис. рашистів, які вчиняли злочини на Київщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поліція встановила понад 5 тис. рашистів, які вчиняли злочини на Київщині
Окупанти закатували сотні мирних мешканців Київщини
фото: Андрій Нєбитов

По деяких військових РФ були встановлені навіть члени їхніх сімей і місця їхнього проживання

Правоохоронці Київської області встановили понад 5 тис. військових РФ, які перебували у столичній області після початку повномасштабної війни з Україною. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, наразі усі правоохоронці, у тому числі і поліція Київської області, націлені на встановлення осіб солдат армії РФ, які перебували на нашій території, і здійснювали злочини відносно громадян України. «Хочу вам сказати, що лише поліцією Київської області уже встановлено більше як 5 тис. солдатів армії РФ, які були тут і причетні до того, що відбувалося на нашій території, тобто, до порушення наших суверенних кордонів, і злочинів відносно українців», – поінформував очільник поліцейських Київської області.

При цьому чиновник підтвердив, що щодо цих осіб були встановлені їхні прізвища і посади, а по деяких військових РФ були встановлені навіть члени їхніх сімей і місця їхнього проживання на території РФ.

Окремо посадовець підтвердив і ту інформацію, що деяких з цих військових рф було перекинуто на інші ділянки фронту, де вони і загинули.

«Хочу сказати, що ми працювали, зокрема, і у плані оперативно-технічної фіксації всієї цієї інформації, – і ми, і СБУ. Ви чули певні перехоплення; ми під час зустрічі людей з евакуації, які прибували, старалися максимально швидко встановити всі ті телефони, які забрали окупанти. І далі ми їх вже фіксували після 31 березня – у квітні уже на сході нашої країни», – заявив правоохоронець.

За словами Нєбитова, наразі є розуміння про чітке перекидання військ РФ з Київської області на посилення до, на той момент ще захоплених росіянами, територій Харківської області.

 «Сподіваюся, що більшість з них там загинуло, а хто не загинув – то загине у найближчі дні. А якщо не загине – то я сподіваюся, що МКС і українське правосуддя обов’язково притягнуть їх до відповідальності», – поінформував Нєбитов.

Окремо очільник поліції Київщини, відповідаючи на питання, як наразі йде збір доказів воєнних злочинів армії рф у Бучі, зазначив, що більшість з цих кримінальних проваджень уже розслідують слідчі СБУ, але деякі кейси має і Нацполіція України.

«Наразі це уже (знаходиться – ред.) на стадії проведення слідчих дій, а саме – відтворення обстановки і обставин подій із свідками, це і проведення упізнань. І, природно, раніше були призначені, і наразі очікуємо результатів експертиз», – сказав Нєбитов.

Нагадаємо, на Київщині поліція знайшла тіло ще одного закатованого цивільного. Також повідомлялося, що у гаражі Бучі виявлено останки вбитих громадян.

Теги: окупанти війна Київщина поліція

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