Під Києвом колектори шантажували вчителів порнографією (фото, відео)

Поліцейські Київщини викрили колекторську фірму, яка погрожувала вчителям

До поліції звернувся педагогічний колектив однієї із шкіл Броварського району Київщини та повідомив про погрози з боку колекторів, які вимагали погашення боргу, що вже давно був сплачений. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Вчителі повідомили, що зловмисники залякували весь колектив школи, вдаючись до погроз, у тому числі розміщуючи порнографічні фото у соцмережах, а також здійснювали тиск на директора школи, вимагаючи звільнення вчительки. Лиходії навіть надсилали зображення свічок з однією трояндою на чорному фоні, чим доводили потерпілих до межі самогубства.

Правоохоронці Київщини провели низку оперативно-розшукових заходів та викрили колекторський call-центр. Виявилося, що вимагачі знаходились у місті Дніпро та звідти надсилали погрози колективу школи. За місцем розташування контори, де працювали понад 30 осіб, поліцейські провели обшуки та вилучили понад 40 одиниць комп’ютерної техніки.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України. Лиходіям загрожує до п’яти років ув’язнення.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри зловмисникам. Запобіжний захід обере суд.