Клієнт Приватбанку розповів, як колектори «вибивали» з нього 69 грн боргу

Банк звернувся до колекторів, щоб стягнути з кліента 69 грн боргу

Обурений клієнт банківської структури приийняв рішення припинити співробітництво з Приватбанком

Приватбанк звернувся до колекторів, щоб домогтися повернення боргу одного з клієнтів у розмірі 69 грн 9 коп. Про це на своїй Facebook-сторінці написав сам «боржник», редактор сайту «delo.ua» Андрій Лохматов.

Лохматов повідомив, що протягом кількох тижнів йому дзвонили з невідомого номера з вимогою повернути борг. Оскільки чоловік ніколи не брав кредитів, він не міг зрозуміти, про який саме борг ідеться.

«Завтра засідатиме кредитний комітет, негайно оплатіть борг», – щоразу повідомляв робот.

Андрій з’ясував, що номер, з якого йому телефонували, належить юридичній компанії «Дельта-М», що займається «вибиванням» боргів.

Не додзвонившись у компанію, чоловік написав на її адресу листа з проханням роз'яснити ситуацію.

У компанії пояснили, що він винен ПриватБанку 69,09 грн і додали, що вказану суму необхідно сплатити до понеділка, 27 вересня.

У банку, куди Андрій прийшов, щоб сплатити борг, йому не змогли пояснити, чому його дані передали колекторам, а не повідомили про борг самостійно.

У результаті Лохматов вирішив припинити користуватися послугами лідера серед банків, незважаючи на те, що був його клієнтом багато років.

«Я до останнього не збирався змінювати Приватбанк на Монобанк, хоча чув безліч натхнених відгуків про сервіс останнього від колег, друзів і знайомих. Але ось настав той день, коли я зроблю це з великим задоволенням», – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк продасть колекторам 90 тисяч безнадійних кредитів.

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