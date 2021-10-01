Колектори, які шантажували боржника, отримали великий штраф від Нацбанку

Штраф значно перевищує розмір заборгованої клієнтом суми

Національний банк оштрафував колекторську фірму «Кредитпромінвест» на 102 тисячі гривень за порушення етичної поведінки при стягненні боргу. Надалі компанії загрожує позбавлення ліцензії, повідомляє сайт Нацбанку.

«Національний банк виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) з боку ТОВ «Кредитпромінвест». Йдеться про порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості, встановлених статтею 25 закону України «Про споживче кредитування», – інформує регулятор.

За результатами рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив накласти на недобросовісну компанію штраф у розмірі 102 тисячі гривень.

Як уточнила у соцмережах депутатка зі «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, колектори тероризували боржника й погрожували, що розішлють його колегам нібито свідчення про сексуальні домагання.

Нардепка додала, що штраф значно перевищує розмір заборгованої клієнтом суми.

14 липня набув чинності «колекторський» закон, згідно з яким було, зокрема, затверджено порядок реєстрації колекторських компаній, вимоги до структури власності, ділової репутації тощо.

Відтоді НБУ зобов’язали вести реєстр таких фірм, стежити за їхньою діяльністю. До реєстру ввійшли тільки компанії з бездоганною репутацію, про що обіцяв напередодні ухвалення закону регулятор.

Закон також посилив відповідальність для кредиторів, наприклад, фірми зобов’язані публікувати інформацію про колекторів, з якими співпрацюють, на своїх веб-сайтах і у місцях надання послуг.

Під час спілкування з боржниками колектори, згідно з законом, повинні називати свої справжні ім’я та прізвище, назву кредитора, самої колекторської компанії, причину дзвінка й суму простроченого боргу.

За порушення на колекторів чекає штраф від 50 до 100 тисяч гривень, виключення з реєстру, розірвання договору (у випадку повторного порушення закону в той же рік) й анулювання ліцензії.

Нещодавно клієнт Приватбанку розповів, як колектори «вибивали» з нього 69 грн боргу.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк продасть колекторам 90 тисяч безнадійних кредитів.

Також повідомлялося, що у Києві судитимуть угруповання, яке погрозами вимагало у громадян повернення боргів.

Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.