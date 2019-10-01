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    Поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців (фото)

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    <p>Під час обшуків у фігурантів поліція виявила та вилучила ювелірні вироби, мобільні телефони та інші гаджети, банківські картки</p> - Поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців (фото)

    Під час обшуків у фігурантів поліція виявила та вилучила ювелірні вироби, мобільні телефони та інші гаджети, банківські картки

    Фото: Нацполіція

    Четверо громадян Грузії пограбували будинок пенсіонерки

    Поліцейські Київщини вийшли на злочинне угруповання, яке ґрунтовно підозрюється у вчиненні грабежу з помешкання 80-річної бабусі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник поліції області Андрій Нєбитов.

    В серпні цього року четверо в масках, під ранок проникли до будинку пенсіонерки у м. Сквира. Зловмисники побили та пограбували стареньку, забрали усі цінні речі та кошти родичів-підприємців у сумі 200 тисяч гривень, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Місцева поліція, оперативники карного розшуку та слідчі спільно зі спецпризначенцями встановили підозрюваних осіб та їх місцезнаходження. Ними виявилися четверо громадян Грузії віком 24-40 років, які мешкали у Борисполі.

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    В ході проведення невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів поліція виявила та вилучила ювелірні вироби, мобільні телефони та інші гаджети, ніж, банківські картки, дві автівки, а також набір інструментів, ключів, відмичок.

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    Поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців (фото)
    Поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців (фото)
    Поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців (фото)
    Поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців (фото)
    Поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців (фото)
    Поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців (фото)
    Поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців (фото)
    Поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців (фото)

    Усі четверо затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, чоловікам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення. До суду буде подано клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

    Поліція Київщини перевіряє можливу причетність даних осіб до скоєння аналогічних злочинів.

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