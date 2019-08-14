На Київщині затримано банду, яка скоїла розбійний напад (фото)



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Учасників розбійного нападу затримали в селі Фурси Фото: Патрульна поліція Київської області

Четверо молодиків зі зброєю пограбували чоловіка

Сьогодні, 14 серпня, правоохоронці Білої Церкви розкрили розбій по гарячих слідах. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області.

«Близько першої години дня потерпілий повідомив на лінію «102», що 4 невідомі особи напали на чоловіка, поклали на підлогу, використали сльозогінний газ та здійснили постріли, ймовірно, зі зброї. Після чого, викравши 2 сумки з грошовими коштами, поїхали на темній автівці Opel Zafira», - розповіли в поліції.

Було введено поліцейську операцію «Сирена», весь особовий склад був орієнтований на виявлення та зупинку транспортного засобу.

«Через 30 хвилин на території АЗС, що знаходиться в селі Фурси, вдалось виявити автівку, яка підпадала по орієнтуванню. Майже одночасно екіпаж білоцерківських патрульних та екіпаж групи реагування патрульних поліцейських приїхали на місце пригоди. Біля автівки знаходилось троє хлопців. Потерпілий відразу опізнав одного з цих трьох. Також під час поверхневого огляду виявили викрадені грошові кошти та, ймовірно, зброю», - йдеться в повідомленні поліції.

Четвертого учасника нападу біля автівки не було. Група тактико-оперативного реагування на межі села Фурси та міста Біла Церква виявила парубка, який був четвертим у цій компанії.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин справи.